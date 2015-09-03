بالصور.. محافظ القليوبية يناقش تنفيذ مشروع الطرق الإقليمية

عقد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسئولى هيئة الطرق والكبارى، وعدد من الشركات المنفذة للطرق.

وناقش الاجتماع تنفيذ مشروع الطرق الإقليمية بمحافظة القليوبية، وخصوصًا ربط الطريق الحر بالطريق الدائرى، وربط الطريق الحر الدائرى بالطريق الحر بطريق بنها- الزقازيق، وربط الطريق الحر بمحور أحمد عرابى، وربط طريق المصانع بالدائرى.

وأكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع، حرص محافظة القليوبية على الانتهاء من تلك المشروعات فى أقل وقت، لتسهيل حركة المرور، وربط المحافظة بمحافظات الوجه البحرى والدلتا.

>



>