التعليم العالي : استثناء أبناء الضباط والقضاة بالتوزيع الجغرافي لـ«دواعي أمنية»

أكد الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، أنه لا يوجد استثناء لابناء الظباط والقضاة في التوزيع الجغرافي للكليات لكن هناك مراعاة لحالات بعينها بشكل انساني ووفقا لاعتبارات امنية ، ولا توجد قاعدة عامة للاسثتناء كافة ابناء الضباط والشرطة في التوزيع الجغرافي

وأضاف “عبد الخالق” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أنه تم رصد تكلفة قيمتها 5.5 مليار جنيه لتطويرها والمستشفيات الجامعية لها دور كبير في المنظومة الطبية في مصر

وأشار الي أن مشكلة التمريض تم حلها لان تم تخصيص 50% من خريجي كلية التمريض للعمنل في المستشفيات الجامعية وكانت مشكلة نقص التمريض اهم التحديات التي تقف أمام المستشفيات الجامعية خاصة مستشفي التعليمي بجامعة طنطا .

وأوضح أن هناك تنسيق مع وزراء المالية والتخطيط والصحة لحل المشاكل التي تقف أمام تشغيل المستشفي التعليمي بجامعة طنطا، وأنه عقد اجتماع مع رئس الوزراء لحل مشكلة مستشفى طنطا العالمي

وأوضح أن تكلفة مستشفى طنطا الجامعي تصل الى 1.5 مليار جنيه وأنه باحتساب قيمة الأرض تصل اجمالي استثمارات المستشفى تصل قيمة الاستثمارات الى 2 مليار جنيه

وأضاف أن مرتبات أطقم التمريض في المستشفيات الجامعية قليلة ولا تساوي جهدهم ولذلك طلبنا رفع مرتابتهم ، وأكمل أن الاسبوع القادم سيتم افتتاح المعهد القومي لكبد عقب تطويره.