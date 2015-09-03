أوزيل: علي أن أكون مغرورا كي أفوز بالكرة الذهبية

تقدم وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي بالشكر لنادي الزمالك بعد رفع عقوبة إيقاف لاعبه أحمد الشيخ المنضم حديثًا من مصر المقاصة.

وقال وليد صلاح الدين: "شكرًا لنادي الزمالك الذي اتخذ قرارًا، أزال به تعصب وفتنة كبيرة بين جماهير الناديين".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "رفع الإيقاف خبر جيد لأحمد الشيخ، لأنه من الصعب للغاية غيابه 4 شهور عن الملاعب".

وأوضح: "العقوبة كانت ستضع اللاعب في مأزق فني شديد خاصة في ظل الصفقات العديدة التي أبرمها النادي الأهلي".

وأتم عضو لجنة الكرة بالأهلي: "الأهلي تعرض لظلم شديد في هذا القرار، ومن حقه أيضًا استكمال الإجراءات التي يراها لمصلحته، حتى لو لجأ للمحكمة الرياضية الدولية".

شاهد تصريحات وليد صلاح الدين