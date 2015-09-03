أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أوزيل: علي أن أكون مغرورا كي أفوز بالكرة الذهبية

Google+ Print
أوزيل: علي أن أكون مغرورا كي أفوز بالكرة الذهبية أوزيل: علي أن أكون مغرورا كي أفوز بالكرة الذهبية

تقدم وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي بالشكر لنادي الزمالك بعد رفع عقوبة إيقاف لاعبه أحمد الشيخ المنضم حديثًا من المقاصة.

وقال وليد صلاح الدين: "شكرًا لنادي الزمالك الذي اتخذ قرارًا، أزال به تعصب وفتنة كبيرة بين جماهير الناديين".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "رفع الإيقاف خبر جيد لأحمد الشيخ، لأنه من الصعب للغاية غيابه 4 شهور عن الملاعب".

وأوضح: "العقوبة كانت ستضع اللاعب في مأزق فني شديد خاصة في ظل الصفقات العديدة التي أبرمها النادي الأهلي".

وأتم عضو لجنة الكرة بالأهلي: "الأهلي تعرض لظلم شديد في هذا القرار، ومن حقه أيضًا استكمال الإجراءات التي يراها لمصلحته، حتى لو لجأ للمحكمة الرياضية الدولية".

شاهد تصريحات وليد صلاح الدين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد