مانجالا يؤكد: اتخذت القرار الصحيح برفض الانتقال إلى فالنسيا

(إفي): أكد الفرنسي إلياكيم مانجالا، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه اتخذ القرار الصحيح برفض الانتقال إلى فالنسيا الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفي المنقضي.

وقال الدولي الفرنسي (24 عاما) في تصريحات نقلتها اليوم محطة (سكاي سبورت) الإنجليزية "لقد رفضت الإعارة إلى فالنسيا؛ لأن ذلك كان سيعد خطوة إلى الوراء في مسيرتي. أعتقد أنني أملك الإمكانيات الكافية التي تؤهلني للعب كأساسي في هذا النادي (مانشستر سيتي).

وكان مانجالا، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في أغسطس 2014 قادمًا من صفوف بورتو مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (43.5 مليون يورو)، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل على سبيل الإعارة إلى فريق فالنسيا هذا الصيف ضمن صفقة المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

فيما شارك مدافع منتخب الديوك، الذي رفض فكرة الإعارة إلى الخفافيش، كأساسي هذا الموسم في خط دفاع الفريق الذي يدربه التشيلي مانويل بيليجريني على مدار أربعة مباريات التي خاضها في البريميرليج حتى الآن وبأداء مميز: 4 انتصارات دون أن يتلقى مرماه أي أهداف.