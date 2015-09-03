مصرع مجند بالأمن المركزي بطلق ناري من سلاح ميري بالخطأ في أسوان

لقي مجند بقوات الأمن المركزي بأسوان، مصرعه، عقب إصابته بعيار ناري خرج من سلاحه الميرى عن طريق الخطأ.

وكان اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول يفيد بمصرع أحمد يونس من محافظة قنا، مجند بقطاع الأمن المركزى بأسوان، وذلك أثناء تأدية خدمته في أحد أبراج الحراسة التابعة لمعسكر الأمن المركزى في منطقة العقاد، حيث خرج عيار ناري من سلاحه الميرى عن طريق الخطأ أدى إلى إحداث إصابته في الكتف الأيسر ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

> تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة .