احجزي تذاكر طيران لزيارة هذه المعالم

في حال الرغبة في التخطيط للسفر في الإجازة، تتعدّد المعالم التي تنصح وكالات السفر السائحين بزيارتها. لكن، "سيدتي. نت" ينصحك بحجز تذاكر طيران لزيارة أحد العناوين الجذابة الآتية، في حال الرغبة برحلة لا تشبه سواها.

1. حديقة "غولدن غيت" في "سان فرنسيسكو"

افتُتحت حديقة "غولدن غيت" في سنة 1870، على مساحة مستطيلة موازية لكيلومتر مربع ونصف الكيلومتر تقريباً، بمحاذاة جسر "البوابة الذهبية" المعلّق المطلي بالأحمر، الجسر الذي يعبر مضيق "غولدن غيت" الكاليفورني، ويشكّل نقطة التقاء بين خليج "سان فرانسيسكو" والمحيط الهادئ. تشبه الحديقة "سنترال بارك" بــ"نيويورك"، ولو أنّها تتجاوزها في المساحة. وتستقبل حوالي 13 مليون زائر، سنوياً، علماً أنها تكتظّ في عطلة نهاية الأسبوع بزائرين يوازون 75 ألف زائر، ممّا يجعلها الحديقة الخامسة الأكثر زيارة في الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن هذه الحديقة كانت عبارة عن كثبان رملية، إلا أنّها صارت على ما هي عليه اليوم بفضل الدكتور جون ماكلارين، الذي قام بزراعة الخضرة فيها، علماً أنّها تحضن اليوم أكثر من مليون شجرة وأكثر من 10 آلاف نبته من مجموعات وأنواع مختلفة.

تضمّ "غولدن غيت" طواحين الهواء والبحيرات (تاسو هي الأكبر في الحديقة)، فضلاً عن المتاحف لا سيما "أكاديمية كاليفورنيا للعلوم"، ومتحف "إم إتش دي يونغز"، كما تقدّم نشاطات بالجملة لزائريها، كالمناطق المخصّصة للرماية و"البولينغ" وركوب الدراجات والتزلج وصيد السمك، وملاعب "الغولف" وكرة القدم والسلّة.

احجزي تذاكر طيران للعائلة إلى "سان فرنسيسكو"، واعلمي أن "غولدن غيت" تستقبل الزائرين من الإثنين إلى السبت، وذلك من التاسعة والنصف صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر. أمّا الأحد فتفتح أبوابها من الحادية عشر قبل الظهر حتى الخامسة بعد الظهر.

2. بحيرة "تراسيمينو" في "توسكانا"

تقع بحيرة "تراسيمينو" في مقاطعة "بيروجيا"، وتحديداً في منطقة "أومبريا"، جنوبي نهر "بو" وشمالي نهر "التيبر"، وتعتبر أكبر بحيرة في وسط وجنوب إيطاليا، حيث تبلغ مساحتها 128 كيلومتراً مربعاً.

يتقلّب مستوى الماء في البحيرة بشكل كبير، وفقاً لمستويات هطول الأمطار، علماً أن "تراسيمينو" غنيّة بالسمك، بما في ذلك الرمح والكارب والتنش. أمست البحيرة مقصداً سياحياً شهيراً، حيث ينتشر حولها العديد من مواقع التخييم، ولا سيما في الجنوب والغرب. كما تشكّل التلال الخضراء الساحرة خلفية لافتة لها!

تحوط البحيرة، الشواطئ والتلال وأشجار الزيتون التي تعتبر المورد الزراعي الرئيس في المنطقة، فضلاً عن الكثير من مزارع الكروم. ويشمل الغطاء النباتي في هذا المجال الحور والصفصاف والصنوبر.

يسيطر المناخ الدافئ إلى حدّ ما على تراسيمينو"، مع الإشارة إلى أن شتاءها معتدل، وصيفها حار للغاية ورطب.

لذا، احجزي لإجازتك المقبلة تذاكر طيران إلى روما لزوجك ولك، من ثم استقلا سيارة أجرة للوصول إلى وسط "روما"، فزورق صغير لبلوغ بحيرة "تراسيمينو"، ولا سيما جزيرتي "ماجوري" و"مينوري".

3. حدائق "تيفولي" في "كوبنهاغن"

تعتبر "تيفولي" ثاني أقدم مدينة ملاهٍ في العالم، علماً أن ألعابها لا تخصّ الأطفال حصراً. وهي تحظى بمناظر طبيعية رائعة تزيّنها النوافير وأحواض الزهر، حيث تضمّ أكثر من 400000 زهرة ملوّنة، بما في ذلك 65000 زهرة من الزنبق، فضلاً عن أكثر من 111000 وحدة إضاءة لنزهة رومانسية عند المساء...

تمتدّ هذه الحديقة على نحو 80000 متر مربع، وتحظى بأكثر من 30 مطعماً. هناك، يحلو المشي حول حافة البحيرة الصغيرة، التي تحضن عدداً من البط والبجع، كما القوارب. وكذلك، تضم "تيفولي" قاعة للحفلات الموسيقية ومسرح "بانتومايم"، الذي تم إنشاؤه وفقاً لرمزية الفلسفة الصينية، وبألوان زاهية.

يُنظّم في "تيفولي" أكثر من 150 حفلاً، سنوياً، من استعراض القوات الدولية، إلى الباليه، مروراً بالأوركسترا السمفونية، وموسيقى "الروك أند رول"... كما تشهد مرّتين في الأسبوع عرضاً للألعاب النارية.

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