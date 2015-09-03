بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة التعديات بالمنايف ويقيل رئيس القرية

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية على رأس حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الأمن وباستخدام آليات ومعدات المركز والمدينه لإزالة ورفع التعديات على مساحة 50 فدان بناحية ابو بلح بقرية المنايف التابعه لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الاسماعيليه.

كما نجحت الحمله فى ازالة وهدم عدد 45 منزلا بعد اخلاءها من ساكنيها وتم التسويه حتى مستوى سطح الارض واصدر محافظ الاسماعيليه قرارا بأقالة عبد الحليم السيد رئيس الوحده المحليه بقرية المنايف التى تتبعها تلك المنطقه.

وأكد المحافظ انه لم يعد هناك اى مجال للتهاون مع اى حاله من حالات التعديات على املاك الدوله أو الاراضى الزراعيه بأعتبار أنها خط احمر لن يسمح بتجاوزه على الاطلاق.

ورافق المحافظ اثناء الحملة كل من اللواء محمود ماهر واللواء ايهاب لمعى نائبا مدير الامن والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظه والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى لمحافظة الاسماعيليه والعقيد عادل صيام مدير ادارة شرطة المرافق ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة ابو صوير والاميرابو زيدرئيس مركز ومدينة الاسماعيليه.

وذلك فى اطار تنفيذ خطة الدوله بشأن التصدى بكل حسم لاى حالة من حالات التعديات على أملاك الدوله أو الاراضى الزراعيه والعمل على تطبيق وفرض سيادة القانون على الجميع دونما أية استثناءات.



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ازالة عشة



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ازالة مخلفات مبانى بابوبلح



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المحافظ اثناء الجولة



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ازالة التعدى على اراضى زراعية



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ازالة مخالفات مبانى



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ازالة مبنى مخالف



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المحافظ يتفقد تعديات منطقة ابوبلح



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ازالة تعديات على اراضى زراعية