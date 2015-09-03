جامعة أسوان توافق على منح درجات دكتوراه فى الصحية النفسية والفيزياء

وافق مجلس جامعة أسوان في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الأستاذ الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، على منح عدد من درجات الدكتوراه بمختلف كليات الجامعة.

تضمن ذلك منح الطالب محمد أحمد سيد المدرس المساعد بقسم الصحية النفسية درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص صحة نفسية " من كلية التربية ومنح الطالب يسن مصطفى محمود درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم تخصص " فيزياء تطبيقية " من كلية العلوم من الخارج.

في حين قرر مجلس جامعة أسوان الموافقة على منح الطلاب الناجحين في دور يونيو 2015 درجة دبلوم هندسة القوى الكهربية و دبلوم هندسة التحكم و دبلوم هندسة تصميم خطوط الأنابيب والتوربينات ، وعددهم ( 11) طالب وطالبة كلٌ بالتقدير الحاصل عليه من كلية هندسة الطاقة.

كما وافق مجلس جامعة أسوان في جلسته الأخيرة علي على إنشاء قسم الدراسات الأفريقية بكلية اللغات والترجمة بالجامعة .

كما قرر مجلس الجامعة الموافقة على إنشاء درجة الماجستير في البيوتكنولوجي في مجال العلوم البيئية بكلية العلوم بالجامعة.