"إنستغرام" شرطة الشارقة يجمع شمل عائلة خليجية بعد غياب 22 عاماً

نجحت شرطة الشارقة في لم شمل عائلة خليجية تفرقت بها السبل منذ عشر سنوات في مشهد مؤثر، وذلك بعد انتقال فرع من العائلة للعيش في مملكة البحرين منذ أكثر من عقدين (حوالي 22 عاماً).

وكان أخبار فرع العائلة الذي يعيش في دولة الإمارات قد انقطعت منذ نحو 12 عاماً عن باقي العائلة التي انتقلت للعيش في البحرين، ولكن حين قام أحد أفراد العائلة التي تسكن البحرين بمراسلة شرطة الشارقة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فاجأته بسرعة استجابتها لطلبه بتحديد موعد للقاء العائلتين بدولة الإمارات بعد 4 أيام من قيامه بإبلاغ شرطة الشارقة عن مشكلته.

وروى تفاصيل القصة لموقع 24 الإخباري أحد أفراد العائلة والذي قام بالتواصل مع شرطة الشارقة عبر حسابها على إنستغرام عبد الله عيسي (30عاماً)، قائلاً: "كان عمري 8 سنوات عند آخر زيارة لبيت عمي علي الخاجا الذي يسكن الإمارات وبعدها اصبحنا نتواصل عبر الهاتف الثابت لمدة تزيد على 10 سنوات تقريباً لتنقطع أخبارهم بعدها وأخبارنا هي الأخرى، إذ أخذتنا مشاغل الحياة فأصبحنا منقطعين تماماً"؟

وأضاف "دائماً ما كانت عائلتي التي تعيش بالإمارات تخطر ببالي وأتساءل ماذا حل بهم كيف أعيد العلاقة الى سابق عهدها، فقمت بالبحث عنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها باءت بالفشل، فحاولت أن أخاطب شرطة الشارقة عبر حسابها على إنستغرام إذ إن عائلتي من سكان إمارة الشارقة لتفاجئني بسرعة الاستجابة والرد السريع خلال نحو 4 أيام".



> وتابع "تفاجأت باتصال هاتفي من شرطة الشارقة ليخبروني أنهم قاموا باللازم وجمعوا جميع أخبار نصف عائلتي الثاني في إمارة الشارقة وحددوا موعد للقائنا وجمعنا في دولة الامارات بإمارة الشارقة مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لي ولوالدي وأمي، وسط ذهول وفرحة لم نصدقها حتى بعد وصولنا المطار وجمعنا مع أهلنا".

وعند وصولهم إلى مطار الشارقة كان في استقبالهم باقي أفراد العائلة التي تسكن الإمارات، إذ أكدوا انقطاع التواصل ما بينهم لنحو 12 سنة نهائياً.

وتقدم فرعا العائلة بالشكر والتقدير لحكومة الامارات وخصا بالشكر القيادة العامة لشرطة الشارقة على جهودها التي بذلتها حتى تمكنا من لقاء بعضهما، مؤكدين أن هذا ليس بغريب على قيادة دولة الإمارات أدامها الله ذخرا لجميع العرب.

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