إرسال طلاب مصريين لدارسة «الطاقة النووية» في روسيا

قال رئيس الجامعة (المصرية – الروسية)، الدكتور شريف حلمي، إنه جرى توقيع اتفاقية بين القسم الخاص بالطاقة النووية في الجامعة المصرية الروسية بمصر وجامعة تومسك بروسيا، على إرسال بعثات من وإلى روسيا لتدريب الطلاب المصريين في مجال الطاقة النووية.

وأوضح «حلمي» في حديث لوكالة «سبوتنيك الروسية»، أنه قد أتخذت جميع الإجراءات حتى يتسنى في أقرب وقت تحضير كوادر طلابية جديدة ذات كفاءة عالية، التي يمكن أن يستعان بها في مجال الطاقة النووية في المستقبل، مضيفًا أن العمل في محطات الطاقة النووية يتطلب المئات من العاملين، وهو ليس بالعدد الصغير.

كما أضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية أنه سيأتي خبراء من روسيا إلى مصر، وسيتم إرسال الطلاب من مصر إلى روسيا للدراسة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه تبذل الآن كل الجهود المطلوبة من أجل بدء عمل قسم الطاقة النووية في الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد 2015/2016، وربما سيكون عدد طلاب القسم، في بداية عمله، حوالي 20 طالبا.

يذكر أنه جرى افتتاح الجامعة المصرية الروسية في مصر عام 2006، وتضم ثلاثة أقسام هم الطب، وطب الأسنان، والهندسة، بالإضافة إلى قسم الطاقة النووية. ويدرس حاليًا في الجامعة 4500 طالبا.