دراسة: نقص فيتامين "د" يؤدى إلى تليف كبد الأطفال المصابين بفيروس سى

أكدت دراسة حديثة ، أن نقص فيتامين د منتشر بشكل كبير فى سن مبكرة من مرضى التهاب الكبد الفيروسى سى وهذا النقص فى فيتامين د مرتبط مباشرة مع شدة المرض مضيفة أن الأطفال المصابين بالمرض يكونون أكثر عرضة لخطر التليف الكبدى الشديد بالمقارنة بالمرضى المصابين بنفس المرض ذوى معدل كافى لفيتامين د فى الدم.

وأضافت الدراسة التى أجرها الدكتور عصام جلال ، باحث بقسم صحة الطفل، بالمركز القومى للبحوث التاببع لوزارة البحث العلمى المصرية ، إن دور فيتامين د فى المرضى الذين يعانون من التهاب الكبدى الفيروسى سى الكثير من الاهتمام نظرا لارتفاع معدل انتشار نقص فيتامين د فى هؤلاء المرضى.

وهدفت الدراسة إلى تقييم فيتامين د فى حالات التهاب الكبدى الفيروسى سى ومدى ارتباطه مع درجة تليف الكبد فى مجموعة من الأطفال المصريين وتهدف أيضا إلى تقييم ما إذا كان فيتامين د يمكن أن يستخدم كعلامة موثوقة فى تشخيص مرض تليف الكبد حيث تم إدراج ستين من المرضى الذين تم تشخيصهم مصابين بالتهاب مزمن لفيروس الكبدى سى .

وتراوحت أعمارهم من ثمانية سنوات إلى أربعة عشر سنة. وتم اختيار عدد ستين من الأطفال الأصحاء كمجموعة تحكم وكانوا متطابقين فى العمر والجنس لمجموعة المرضى ، وتم أخذ التاريخ المرضى المفصل وعمل فحص إكلينيكى شامل وأخذ عينة دم من جميع الأشخاص المشاركين فى الدراسة وذلك لفحص وظائف الكبد ونسبة فيتامين د وتم أخذ عينة من الكبد من مجموعة المرضى لتقييم مرحلة التليف الكبدى لكل على حدة.

وأظهرت النتائج أن نسبة انتشار نقص فيتامين د فى مجموعة المرضى كان 50% حيث وجد أن متوسط معدل فيتامين د فى الدم فى مجموعة المرضى أقل منه فى مجموعة الأطفال الأصحاء وكان الفرق ذات دلالة إحصائية وكان هناك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة فيتامين د فى الدم ومراحل تليف الكبد وأكثر من ذلك كان مرضى التهاب الكبدى الفيروسى سى المصابين بنقص فيتامين د فى الدم أكثر عرضة لخطر التليف الكبدى المتوسط والشديد بالمقارنة بمرضى التهاب الكبدى الفيروسى سى ذوى معدل كافى من فيتامين د فى الدم.

وستنتجب الدراسة أن نقص فيتامين د منتشر بشكل كبير فى سن مبكرة من مرضى التهاب الكبد الفيروسى سى وهذا النقص فى فيتامين د مرتبط مباشرة مع شدة المرض وأن الأطفال المصابين بمرض الالتهاب الكبدى الفيروسى سى يكونون أكثر عرضة لخطر التليف الكبدى الشديد بالمقارنة بالمرضى المصابين بنفس المرض الكبدى الفيروسى سى ذوى معدل كافى لفيتامين د فى الدم.

وأوضحت إدراج تقييم واستخدام فيتامين د فى علاج مرضى التهاب الكبد الفيروسى سى المزمن فى الأطفال وكذلك باستخدام قياس فيامين د (serum 25-hydroxy vitamin D) كعلامة بيولوجية موثوقة فى تشخيص تليف الكبد فى هؤلاء المرضى.