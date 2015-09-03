السطو على مكتب محامى وسرقة مبالغ مالية وملفات هامة بالبحيرة

حرر قبل قليل إسماعيل بشير المحامي محضرا رقم 11990 إدارى مركز رشيد إتهم فيه مجهولين بإقتحام مكتبة الكائن بجوار مبنى مركز شرطة رشيد القديم دائرة المركز وسرقة مبالغ مالية ومستندات هامة .>كان اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة تلقى إخطارا من العميد رأفت النجار بالواقعة .

فيما وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والرائد محمد هشام رئيس مباحث رشيد لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه .

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