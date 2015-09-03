السيطرة على حريق هائل بمخزن شركة سيارات بالمنطقة الصناعية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق هائل نشب بمخزن الشركة العربية المتحدة لتجارة السيارات بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بعد التهامها لـ3 سيارات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالشركة العربية المتحدة لتجارة السيارات فدفع على الفور بـ3 سيارات إطفاء قادها الرائد خيرى نصار الضابط بالحماية المدنية وتمت محاصرة النيران التى تبين أنها نشبت بمخزن الشركة الذى يقع على مساحة 2000 متر وتبين التهام النيران لـ3 سيارات "زيرو" فتم إخمادها قبل الامتداد لباقى السيارات بالمخزن.