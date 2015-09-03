ضبط 182 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بمحافظة أسوان

شن ضباط فرع تنفيذ الأحكام بأسوان حملة موسعة تنسيقًا مع إدارة الأمن العام بمديرية أمن بأسوان استهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت جهود رجال الشرطة عن ضبط 182 هاربًا من تنفيذ أحكام متنوعة بأنحاء المراكز الإدارية بالمحافظة.

وكان من نتائج الحملة ضبط 83 هاربا من جنح الحبس الجزئى، و14 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، وضبط 54 صادر ضدهم أحكام بالغرامات و31 محكوما عليهم فى جنح المخالفات.

تمت مواجهة المضبوطين بصحة هذه الأحكام وجار إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات التنفيذ.