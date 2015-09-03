«لافروف» يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع وزيرا خارجية السودان وجنوب السودان بروسيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي وزيرا خارجية السودان إبراهيم أحمد غندور، وجنوب السودان برنابا بنيامين في موسكو، في الفترة ما بين 9-11 سبتمبر.

وأوردت وكالة «سبوتنيك الروسية» قول زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الخميس ”الحدث الرئيسي في الاتصالات سيكون الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا والسودان وجنوب السودان، بالإضافة إلى المشاورات الثنائية بين الأطراف السوادنية”.

ووفقًا لأقوالها، “فإن إقامة الحوار السوادني على المنصة الروسية، على المستوى الوزاري، لم يسبق له مثيل، ويدل على اهتمام الشركاء من السوادن وجنوب السودان بالعمل مع روسيا بشأن القضايا المتعلقة بتطبيع العلاقات بين الخرطوم وجوبا”.

وقالت المتحدثة، “نأمل أن يتحرك وزيرا خارجية البلدين في موسكو نحو الحل النهائي للقضايا العالقة في العلاقات الثنائية، فضلًا عن قيامهما بترسيخ الحوار البناء بين السودان وجنوب السودان”.