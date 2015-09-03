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بابا الفاتيكان يدعو إسرائيل إلى استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين

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بابا الفاتيكان يدعو إسرائيل إلى استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بابا الفاتيكان يدعو إسرائيل إلى استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين
دعا البابا فرنسيس، الرئيس الإسرائيلى رؤوبين ريفلين إلى استئناف محادثات مباشرة مع الفلسطينيين، وفق ما نقل عنه بيان فاتيكانى اليوم الخميس.

وسلط البابا خلال استقباله فى القصر الرسولى بالفاتيكان، الرئيس الإسرائيلى ووفدا كبيرا الضوء على "الضرورة الملحة لتعزيز مناخ الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لاستئناف مفاوضات مباشرة، بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم التطلعات المشروعة للشعبين، وكمساهمة رئيسية بالسلام والاستقرار فى الشرق الأوسط".

وأشار البيان إلى أن المناقشات تناولت الوضع السياسى والاجتماعى فى الشرق الأوسط، الذى تتخلله صراعات عديدة"، وتم بهذا الصدد التركيز على أهمية الحوار بين الأديان ومسؤولية الزعماء الدينيين فى تعزيز المصالحة والسلام بين الشعوب.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة القضايا الأكثر صلة فى مجال العلاقة بين دولة إسرائيل والكرسى الرسولي، وكذلك بين سلطات الدولة والجماعات الكاثوليكية المحلية، والدعوة إلى سرعة إبرام الاتفاق الثنائى الذى يجرى العمل عليه حاليا، وتقديم حلول مناسبة لبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ما يتعلق بحالة المدارس المسيحية فى إسرائيل.

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