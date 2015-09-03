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نائب كندى: أسرة الطفل السورى الغارق تقدمت بطلب لجوء قبل أشهر

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نائب كندى: أسرة الطفل السورى الغارق تقدمت بطلب لجوء قبل أشهر نائب كندى: أسرة الطفل السورى الغارق تقدمت بطلب لجوء قبل أشهر
قال النائب بالبرلمان الكندى فين دونولى، إن أسرة الطفل السورى أيلان كردى (3 سنوات) الذى لقى حتفه غرقا أثناء محاولة الهجرة عن طريق البحر بصحبة أسرته، تقدمت قبل أشهر بطلب لجوء لم يتم قبوله.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" عن النائب الكندى قوله إنه تم رفض الطلب الذى تقدمت به خالة الطفل فى يونيو الماضي.

وفى سياق متصل، تحول اهتمام الانتخابات الفيدرالية فى كندا إلى قضية اللاجئين السوريين، بعد انتشار صورة جثمان الرضيع السورى مسجى على وجهه على الساحل التركي، وذكرت "سى بى سي" الكندية على موقعها عبر الإنترنت إن رحلة الأسرة المحفوفة بالمخاطر من تركيا إلى إحدى الجزر اليونانية فشلت، ونجا والد الطفل فقط.

وردا على هذه الأخبار، قال الزعيم الليبرالى الكندى جاستن ترودو، إن كندا عليها أن تقبل على الفور 25 ألف لاجئ سوري، وهو رقم تم اقتراحه فى أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية.

ولقى الطفل حتفه غرقا هو وشقيقه البالغ من العمر خمس سنوات ووالدتهما، فيما كانوا يحاولون السفر بعد مغادرة منزلهم فى مدينة عين العرب كوبانى شمالى سوريا.

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مصر 365

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