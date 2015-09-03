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مسئول كردى: دفن جثامين الطفل السورى الغريق وعائلته فى عين العرب

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مسئول كردى: دفن جثامين الطفل السورى الغريق وعائلته فى عين العرب مسئول كردى: دفن جثامين الطفل السورى الغريق وعائلته فى عين العرب
قال مسئول كردى إن عيلان الكردى، الطفل الكردى 3 أعوام الذى جرفته المياه إلى الشاطئ فى تركيا، بعد أن حاولت عائلته الهرب من الصراع فى سورية والوصول إلى أوروبا، سيتم دفنه فى مدينة عين العرب كوبانى.

وقال ادريس نعسان، المتحدث باسم الأكراد فى شمال سورية، إن الطفل، وشقيقه غالب 5 أعوام ووالدتهما ريحان سيتم دفنهم فى المدينة التى كانت مسرحا لقتال عنيف العام الماضى، وأصبحت رمزا أساسيا فى الحرب، ونجا الأب عبد الله فقط وقال انه سيتوجه لكوبانى لدفن أسرته خلال مطلع الأسبوع، وفقا لنعسان.

وأنهى مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب، مدعومين بضربات جوية أمريكية، حصارا فرضه تنظيم الدول الإسلامية فى كانون ثانيناير، حيث دحروا الجهاديين وحرروا المدينة والقرى التابعة لها.

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