مقتل 22 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع المقاومة شرق اليمن

أفادت مصادر المقاومة الشعبية فى اليمن، مساء اليوم الخميس، بمقتل 22 حوثيا وجرح العشرات فى اشتباكات مع المقاومة بمحافظة مأرب شرقى اليمن.

وقالت المصادر إن مواجهات عنيفة شهدتها جبهات مأرب بين الطرفين من بينها الجفينة والبلق والمجزر حيث احرزت المقاومة تقدما فى مواقع كانت فى قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح.

واستولت المقاومة فى الجبهة الغربية لمأرب على 17 صفيحة ذخائر و صناديق قذائف "آر بى جي" وذخائر مختلفة لأسلحة متنوعة بالإضافة الى الاستيلاء على مجموعة من الرشاشات والمعدات بحسب المصادر ذاتها.

واوضحت المصادر أن تلك المواجهات إلى جانب غارات شنتها مقاتلات التحالف العربى دمرت خمس عربات وثلاث دبابات إلى جانب اربعة مخازن للأسلحة وعربة كاتيوشا ومعدات وذخائر وعتاد عسكرى متعدد للحوثيين وقوات صالح خلال 24 ساعة الماضية .