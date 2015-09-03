حبس صاحبة مركز طبي بالهرم لتسببها في وفاة طفلة حرقًا

أمر رئيس نيابة الهرم المستشار أحمد حامد اليوم الخميس بحبس صاحبة مركز الروضة الطبي بالهرم (الذي تفحمت فيه طفلة حديثة الولادة)لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة النيابة، لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلة رضيعة.

وأسندت النيابة إلى صاحبة المركز الطبي رشا محمد،والتي كانت هاربة وألقي القبض عليها،عدة اتهامات من بينها التسبب في قتل طفلة، والإهمال الجسيم، وإعادة فتح مركز طبي دون تصريح بعد تشميعه بالشمع الأحمر لعدم حصوله على تصريح ووجود مخالفات به.

وتعود وقائع القضية إلي أكتوبر الماضي عندما قدم عمرو عبد المحسن(عامل)بلاغا إلى قسم شرطة الهرم يتهم فيه عددا من العاملين في مركز الروضة الطبي بمنطقة فيصل بقتل مولودته عن طريق الإهمال، حيث تفحم جسدها بعد اشتعال جهاز تدفئة في المركز بالقرب منها.

وقال في بلاغه إن العاملين بالمركز الطبي منعوا دخوله لتسلم جثمان ابنته عقب علمه بوفاتها.