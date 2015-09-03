متقل 30 شخصًا على الأقل في هجوم انتحاري «نفذته سيدتان» شمالي ‏الكاميرون‬

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، في هجوم انتحاري مزدوج، نفّذته سيّدتان، استهدف مدينة “كيراوا” شمالي الكاميرون المحاذية لـ ‫‏نيجيريا‬، وفقاً لمصدر أمني كاميروني.

> ونسبت بعض وسائل الإعلام الكاميرونية الهجوم إلى مجموعمة “بوكو حرام” المسلّحة، لافتةً أنّ الهجوم يعدّ الخامس من نوعه خلال أسبوعين.

> وتعاني قرى ومدن أقصى الشمال الكاميروني، منذ بضع سنوات، من هجمات “بوكو حرام”، التي حوّلت اسمها مؤخرا، إلى “ولاية الدولة الإسلامية في غرب افريقيا”، وأسفرت هجماتها المتواصلة عن مقتل مئات المدنيين، واختطاف عدد آخر منهم، بحسب مصادر متفرقة.