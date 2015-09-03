حكومة الكونغو تحظر الفيلم الوثائقي «طبيب المغتصبات»

رفض وزير الإعلام الكونغولي، لامبر ميندي، إبداء أسباب قرار حظر، الفيلم الوثائقي “طبيب المغتصبات” في حين اعتبر القائمون على الفيلم القرار الحكومي محاولة لإسكات صوت الضحايا.

ويتناول الفيلم قضية ضحايا الاغتصاب في وقت الحروب في الكونغو، إذ يروي طبيب نساء شهادته حول علاج آلاف السيدات من ضحايا الاغتصاب.

وشكّل الاغتصاب أحد مظاهر الصراع بين مسلحين والجيش شرق الكونغو، الذي استمر لمدة 20 عاما.

ويقول تيري ميتشل المنتج البلجيكي إن جماعات حقوق الإنسان اتهمت الجيش باستخدام الاغتصاب كسلاح، لكن القادة العسكريين اعترضوا على الفيلم باعتباره “محض افتراء”.

وقال ميتشل في بيان: “الحظر المقرر لعرض هذا الفيلم هو وسيلة لإسكات صوت ضحايا تلك الحروب والمآسي التي عاشتها البلاد 20 عاما”.

وكان مقررا عرض الفيلم – الذي شاركت في إنتاجه وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية والمنظمة الدولية للفرانكوفونية – في العاصمة كينشاسا الأسبوع المقبل وبوكافو في الأسبوع التالي.