مفاجأة.. طالبة الـ«صفر %» طالبت«القضاء الإدارى» منحها الدرجات النهائية قبل ظهور نتيجة الطب الشرعى

كشفت الدعوى المرفوعة من والدة الطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة، أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنياء عن مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت فى أنها تطالب بالدرجات النهائية على الرغم من اعترافها فى صحيفة الدعوى بأن الشكوى محل نظر من النيابة العامة وأنها تم استكتابها أكثر من 30 مرة على وصف الدعوى.

> وطالبت محامى الطالبة الدكتورة هدى رشاد فى الدعوى التى حملت رقم 11902، 5 ق، وقف قرار تنفيذ نتيجة الطالبة، فيما تضمنه من رسوبها فى جيمع المواد ومنحها أقصى الدرجات النهائية فى جميع المواد مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.

> واختصمت والدة الطالبة والتى أقيمت الدعوى الإدارية بصفتها وصية على نجلتها كل من الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بصفتهم وشخصهم فى القضية، كما ذكرت الطالبة فى دعواها أنها اطلعت على كراسة الإجابة و تأكدت أنها لا تخصها وأنها تقدمت ببلاع للنيابة العامة وتم استكتبها أكثر من 30 مرة ولم يرد التقرير حتى تاريخ رفع الدعوى، أمام القضاء الإدارى والتى كانت بتاريخ 8 أغسطس الماضى.

> وعلمت “الحياة الآن” أن وجود أصول أوراق إجابات الطالبة مريم ملاك فى النيابة العامة والتى باشرت التحقيقات، يتعذر معه على محكمة القضاء الإدارى التأكد من معرفة أن الأوراق تخصها من عدمة باعتبار أن الجهة صاحبة الأختصاص الوحيد هى مصلحة الطب الشرعى، فيما يخلص واقعة التزوير.