بالصور.. أطباء يثبتون يد عجوز ببطنه لتجنب بترها بعد تعرضه لحادث مروع

سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على قصة مزارع أصيب بحروق شديدة للغاية فى يده بسبب حادث مروع مما أدى إلى تشوه يده ، وقال الأطباء يجب بتر يديه لإنقاذ حياته، ولكى يتجنبوا البتر استخدموا تقنية حديثة وهى تثبيت يده فى بطنه لحين يتم شفائها.

وكان المزارع الأمريكى فرانك البالغ من العمر 87 عاماً عانى من سحق يده عندما أراد تغيير عجلة الشاحنة عن طريق رفع العربة بربطها فى مقطورة أخرى، لكن سرعان ما انزلقت العربة على يده، وأصيب بجروح خطيرة واستغرق الأمر أكثر من ساعة لوصول المساعدة إليه، مما أدى إلى حروق بيده بسبب ارتفاع درجة حرارة العربة إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت نتيجة آشعة الشمس.

وتم نقله إلى مستشفى ميثوديست فى هيوستن، حيث بدأ المسعفون باستخدام الأساليب التقليدية لإنقاذ يده، ولكن وجدوا قطعا فى الجلد والأوتار والأنسجة، وأنه يجب بتر يده لبقائه على قيد الحياة.

وسرعان ما وجد الأطباء طريقة أخرى للحفاظ على يده من البتر، وهى عن طريق تثبيت يده فى بطنه حتى يتم شفائها.

ويأمل الأطباء فى سرعة شفاء اليد اليسرى للمزارع حتى يعود لعمله مرة أخرى ويكون فى صحة جيدة.

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زرع الجزء التالف من يد المريض فى بطنه، لمساعدته على التعافى



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الدكتور يطمئن على المريض بعد العملية



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عند إجراء العملية الجراحية النادرة للمزارع الأمريكى