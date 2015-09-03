أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالصور.. أطباء يثبتون يد عجوز ببطنه لتجنب بترها بعد تعرضه لحادث مروع

Google+ Print
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على قصة مزارع أصيب بحروق شديدة للغاية فى يده بسبب حادث مروع مما أدى إلى تشوه يده ، وقال الأطباء يجب بتر يديه لإنقاذ حياته، ولكى يتجنبوا البتر استخدموا تقنية حديثة وهى تثبيت يده فى بطنه لحين يتم شفائها.

وكان المزارع الأمريكى فرانك البالغ من العمر 87 عاماً عانى من سحق يده عندما أراد تغيير عجلة الشاحنة عن طريق رفع العربة بربطها فى مقطورة أخرى، لكن سرعان ما انزلقت العربة على يده، وأصيب بجروح خطيرة واستغرق الأمر أكثر من ساعة لوصول المساعدة إليه، مما أدى إلى حروق بيده بسبب ارتفاع درجة حرارة العربة إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت نتيجة آشعة الشمس.

وتم نقله إلى مستشفى ميثوديست فى هيوستن، حيث بدأ المسعفون باستخدام الأساليب التقليدية لإنقاذ يده، ولكن وجدوا قطعا فى الجلد والأوتار والأنسجة، وأنه يجب بتر يده لبقائه على قيد الحياة.

وسرعان ما وجد الأطباء طريقة أخرى للحفاظ على يده من البتر، وهى عن طريق تثبيت يده فى بطنه حتى يتم شفائها.

ويأمل الأطباء فى سرعة شفاء اليد اليسرى للمزارع حتى يعود لعمله مرة أخرى ويكون فى صحة جيدة.
>زرع الجزء التالف من يد المريض فى بطنه، لمساعدته على التعافى -اليوم السابع -9 -2015
>

زرع الجزء التالف من يد المريض فى بطنه، لمساعدته على التعافى

الدكتور يطمئن على المريض بعد العملية -اليوم السابع -9 -2015
>

الدكتور يطمئن على المريض بعد العملية

عند إجراء العملية الجراحية النادرة للمزارع الأمريكى -اليوم السابع -9 -2015
>

عند إجراء العملية الجراحية النادرة للمزارع الأمريكى


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365