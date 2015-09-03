هل تختفى الدوالى من الخصية بمجرد إجراء الجراحة؟

ينتاب بعض مرضى دوالى الخصية القلق، إذا ما رأوا بعض الأوردة والدوالى مازالت ظاهرة على الخصية، على الرغم من إجرائهم للعملية الجراحية لعلاج الدوالى، والتى قد تكون جراحية أو ميكرسكوبية، ومن هنا لزم طمأنة هؤلاء على حالتهم الصحية بعد إجراء الجراحة. ظهور الدوالى رغم إجراء جراحة دوالى الخصية

>الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض التناسلية والجلدية، أكد خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، على أن جراحة دوالى الخصية من أكثر الجراحات التى يسهل استجابة الدوالى لها، ونتائجها جيدة بشكل عام، بحيث يتم خلالها ربط تلك الأوردة المسببة للإصابة بالدوالى ليصبح تدريجيا تدفق الدم داخل الخصيتين بشكل سليم لتختفى تدريجيا فى معظم الحالات، ويتحسن السائل المنوى للرجل وصحته الإنجابية. المتابعة لدى المختص وفحصه حتى تختفى الدوالى من الخصية

>أما عن ظهور الدوالى على الرغم من إجراء الجراحة، فيؤكد د.سعد، على أن اختفاء الدوالى فجأة بعد الجراحة مجرد اعتقاد خاطئ شائع، بل إن الدوالى تختفى تدريجيا من الخصية المريضة، وفى هذا تختلف مدة اختفائها من بعد إجراء الجراحة من حالة إلى أخرى، لذا وجب المتابعة لدى المختص كل شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير، وإجراء تحليل سائل منوى يظهر الفارق وتحسن السائل من عدمه، وغالبا ما تبدأ فى الاختفاء من الشهر الثالث.

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شبكةعيونالإخبارية

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