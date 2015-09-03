مرشح انتخابات بدمنهور يعتصم أمام مقر اللجنة العليا احتجاجا على استبعاده

دخل المحامى محمد بهنسى، مرشح انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز دمنهور بالبحيرة، فى اعتصام مفتوح أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة، احتجاجًا على قرار اللجنة العامة للانتخابات فى البحيرة باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس النواب على خلفية إحالة موظف بلجنة تلقى طلبات مرشحى البرلمان للنيابة العامة لاتهامة بالتواطؤ لتمكين عدد من مرشحى دمنهور من الحصول على أرقام متقدمة بكشوف المرشحين بالمخالفة للقانون.

فيما واصلت اليوم اللجنة العامة للانتخابات بالبحيرة أعمالها بمقر محكمة دمنهور الابتدائية، لاستقبال مرشحى مجلس النواب وسط حالة من الهدوء، نظرا لانخفاض عدد المتقدمين فى اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح.

وكثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط مقر المحكمة الابتدائية بمنطقة شبرا بدمنهور، وفرضت كردونا أمنيا حول مقر المحكمة تحسبا لأى أعمال شغب محتملة.