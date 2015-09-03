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ارتفاع أعداد المرشحين بمحافظة أسيوط إلى 126 باليوم الثالث

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ارتفاع أعداد المرشحين بمحافظة أسيوط إلى 126 باليوم الثالث ارتفاع أعداد المرشحين بمحافظة أسيوط إلى 126 باليوم الثالث
ارتفعت أعداد المرشحين الذين قدموا أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط الى 126 مرشحا فى اليوم الثالث لفتح باب الترشح.

وقال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، إن اللجنة تلقت اليوم الخميس اوراق 8 مرشحين جدد فى اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح، مشيرا إلى أن العدد الاجمالى لمرشحى المحافظة وصل الى 126 مرشح بواقع 17 مرشح بمدينة أسيوط، ومركز أبوتيج 15 مرشح ومركز القوصية 14 مرشح ومركز منفلوط 14 مرشح ومركز الفتح وأبنوب 22 مرشح ومركز البدارى وساحل سليم 17 مرشح ومركز ديروط 10 مرشحين و مركز أسيوط 11 مرشحين، ومركزى صدفا والغنايم 6 مرشحين.

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