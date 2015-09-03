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نفوق 28 رأس ماشية وأغنام فى حريق مزرعة وحظائر بإحدى قرى الداخلة

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نفوق 28 رأس ماشية وأغنام فى حريق مزرعة وحظائر بإحدى قرى الداخلة نفوق 28 رأس ماشية وأغنام فى حريق مزرعة وحظائر بإحدى قرى الداخلة
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق هائل نشب فى مزرعة نخيل وعدة حظائر مجاورة لها بمنطقة عين القضا التابعة لمركز الداخلة ولم يسفر الحريق عن أية وفيات بشرية ونفوق 5 رئوس ماشية و23 رأس من الأغنام داخل الحظائرة المجاورة للمزرعة وجارٍ إنهاء مراحل التبريد للحريق وتحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق هائل بإحدى مزارع النخيل بقرية عين القاضى التابعة لمركز الداخلة وحظيرة ماشية تابعة لها ما أسفر عن نفوق 5 أبقار و23 رأس أغنام وعدد من أشجار النخيل حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.

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مصر 365