أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فوضى بمديرية تعليم الشرقية بسبب غياب المدير.. والمحافظ يجازى 88 موظفا

Google+ Print
فوضى بمديرية تعليم الشرقية بسبب غياب المدير.. والمحافظ يجازى 88 موظفا فوضى بمديرية تعليم الشرقية بسبب غياب المدير.. والمحافظ يجازى 88 موظفا
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، خصم ثلاثة أيام لعدد 88 موظفا ومديرا بديوان مديرية التربية والتعليم، لتغيبهم عن العمل وبينهم عمال النظافة لتدنى مستوى النظافة.

كما قرر إعفاء حمدى التليانى مدير ادارة مشتول السوق التعليمية من منصبة وإحالته للتحقيق لتقاعسه فى أداء واجبة وامتناعه عن تنفيذ قرارات وكيل الوزارة بشأن شكوى أحدى أعضاء هيئة التدريس رغم تزكيته لها فى البداية.

ذلك خلال زيارته المفاجئة للمديرية اليوم بعد تلقيه شكاوى من مواطنين بتعطل مصالحهم، لعدم تواجد وكيل المديرية نبيلة فرحان وعدد من المسئولين وتقاعسهم عن أداء العمل، وأعرب فيها عن استيائه الشديد لحال ديوان عام مديرية التربية والتعليم الذى اتسم بالتسيب الشديد والتلاعب بكشوف الحضور والانصراف وتدنى مستوى النظافة وسوء معاملة الجمهور وتأخير الرد على مطالبهم وتوعد المحافظ الجميع بأنه من لا يعمل لا وجود له بالمديرية.

وفى جولته بتفقد أقسام المديرية وتساءل المحافظ عن تنفيذ قراره الخاص بنقل مسئول الحضور والانصراف بالمديرية والذى صدر منذ شهرين فوجئ المحافظ بعدم تنفيذ القرار الصادر من شهرين، وعلى الفور أمر المحافظ بإحالة المتقاعس للتحقيق واكتشف محافظ الشرقية تغيب معظم العاملين بإدارة التوجيه بالمديرية بالدور الخامس رغم توقيعهم بكشوف الحضور والانصراف، وعلى الفور كلف المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بمتابعة دفاتر الحضور والانصراف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بكل حزم حيال المتغيبين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365