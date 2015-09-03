فوضى بمديرية تعليم الشرقية بسبب غياب المدير.. والمحافظ يجازى 88 موظفا

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، خصم ثلاثة أيام لعدد 88 موظفا ومديرا بديوان مديرية التربية والتعليم، لتغيبهم عن العمل وبينهم عمال النظافة لتدنى مستوى النظافة.

كما قرر إعفاء حمدى التليانى مدير ادارة مشتول السوق التعليمية من منصبة وإحالته للتحقيق لتقاعسه فى أداء واجبة وامتناعه عن تنفيذ قرارات وكيل الوزارة بشأن شكوى أحدى أعضاء هيئة التدريس رغم تزكيته لها فى البداية.

ذلك خلال زيارته المفاجئة للمديرية اليوم بعد تلقيه شكاوى من مواطنين بتعطل مصالحهم، لعدم تواجد وكيل المديرية نبيلة فرحان وعدد من المسئولين وتقاعسهم عن أداء العمل، وأعرب فيها عن استيائه الشديد لحال ديوان عام مديرية التربية والتعليم الذى اتسم بالتسيب الشديد والتلاعب بكشوف الحضور والانصراف وتدنى مستوى النظافة وسوء معاملة الجمهور وتأخير الرد على مطالبهم وتوعد المحافظ الجميع بأنه من لا يعمل لا وجود له بالمديرية.

وفى جولته بتفقد أقسام المديرية وتساءل المحافظ عن تنفيذ قراره الخاص بنقل مسئول الحضور والانصراف بالمديرية والذى صدر منذ شهرين فوجئ المحافظ بعدم تنفيذ القرار الصادر من شهرين، وعلى الفور أمر المحافظ بإحالة المتقاعس للتحقيق واكتشف محافظ الشرقية تغيب معظم العاملين بإدارة التوجيه بالمديرية بالدور الخامس رغم توقيعهم بكشوف الحضور والانصراف، وعلى الفور كلف المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بمتابعة دفاتر الحضور والانصراف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بكل حزم حيال المتغيبين.



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