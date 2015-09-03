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ضبط 406 مخالفات وتحصيل 15 ألفًا و300 جنيه غرامات بمطروح

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ضبط 406 مخالفات وتحصيل 15 ألفًا و300 جنيه غرامات بمطروح ضبط 406 مخالفات وتحصيل 15 ألفًا و300 جنيه غرامات بمطروح
قال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الحملة المرورية اليومية، برئاسة العميد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح، وعدد من قيادات المديرية.

أسفرت عن ضبط 406 مخالفات مرورية متنوعة وتم التصالح الفورى فى 78 مخالفة بسداد غرامة فورية بإجمالى 15 ألفًا 300 جنيه.


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