ضبط 406 مخالفات وتحصيل 15 ألفًا و300 جنيه غرامات بمطروح

قال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الحملة المرورية اليومية، برئاسة العميد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح، وعدد من قيادات المديرية.

أسفرت عن ضبط 406 مخالفات مرورية متنوعة وتم التصالح الفورى فى 78 مخالفة بسداد غرامة فورية بإجمالى 15 ألفًا 300 جنيه.

- ضبط 379 مخالفة وتحصيل 17 ألفا و850 جنيها غرامات بمطروح

- تحرير 397 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

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