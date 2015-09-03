عاملو مستشفى اليوم الواحد بسمالوط بالمنيا يحتجون على قانون الخدمة المدنية

أضرب اليوم عدد كبير من العاملين بمستشفى اليوم الواحد بمركز سمالوط عن العمل احتجاجا على قانون الخدمة المدنية، والذى وصفوه بغير المفهوم ويترتب عليها ظلم الهيئات الطبية وهيئات التمريض.

وقال المحتجون أنهم يتقاضون 500% حوافز أداء شهريا وبتعديل جداول الأجور تم صرف 320 % فقط من الحوافز على النظام القديم، ولم يتم صرف باقى 180% حتى الآن وقد هدد العاملين بتصعيد إضرابهم إذا لم يتم الالتفات لمطالبهم .

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