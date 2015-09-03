«شريف بركات» يشن هجوم حاد على الحكومات العربية و يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ الأطفال في سوريا (فيديو)

شن الإعلامى شريف بركات هجوما شديدا على الحكومات العربية والعالمية و وجه إنتقادات لاذعة للمنظمات الدولية لتقاعسها عن إيجاد حل جذرى وقانونى لأزمة اللاجئين السوريين بعد ما حدث فى واقعة غرق الطفل السورى التى أثارت موجة عارمة من الإستياء لدى الرأى العام العالمى .

> وطالب بركات بضرورة توافر مظلة عربية ودولية تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية لتوفير خروج آمن لكل من يرغب فى مغادرة سوريا عن طريق حدود الدول المجاورة لها .

> و ناشد الإعلامى شريف بركات من خلال برنامجه الحياة الآن مسئولى دول الجوار السورى بفتح حدودها و إعمال الرحمة فى التعامل مع اللاجئين مع عدم التهاون الأمنى الذى لا يعتبر سببا أو مبررا لإهانة الإنسان.

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