وزير الداخلية لمساعديه: لا تهاون مع أى محاولات تعكر صفو انتخابات البرلمان

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أنه لا مجال للتهاون إزاء أى محاولات تعكر صفو مسيرة الاستحقاقات الدستورية بالبلاد "الانتخابات".

وأضاف وزير الداخلية من خلال اجتماعه الذى عقده مع عدد من كبار قيادات الوزارة ومساعديه، أن أجهزة الأمن ستضطلع بمسئولياتها كاملة فى هذا الصدد، وأن رجال الشرطة والقوات المسلحة قادرون على تأمين كافة المسارات الديمقراطية بحيادية تامة ونزاهة كاملة، تحقيقاً لإرادة شعبهم وبدافع وطنى خالص يهدف صالح البلاد، خاصةً فى ضوء ترقب العالم كله لمجريات الانتخابات القادمة باعتبارها آخر مراحل خارطة المستقبل لمصرنا الغالية.