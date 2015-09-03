وزارة السياحة تخصص خطوط هواتف للتواصل مع بعثة الحج السياحى بالسعودية

قالت وزارة السياحة إنه تم تخصيص خطوط تليفونات للتواصل مع بعثة الحج السياحى بالأراضى السعودية ، وهى (مكة المكرمة 00966533166043)، (المدينة المنورة 00966537565451) ، (جدة 0096656885640) .

ومن جانبه قال محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، فى بيان لها، إن توجيهات وزير السياحة خالد رامى لبعثة الحج السياحى تؤكد على عدم التهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها بتنفيذ برامج الحج السياحى المتفق عليها مع الحجاج، باعتبار أن مصلحة الحاج هى المستهدف.

وأشار شعلان إلى أن تكليفات الوزير تضمنت العمل على مدار الـ24 ساعة بأماكن إقامة البعثات بفندق الشهداء- شارع أجياد بمكة المكرمة، وفندق الحياة انترناشيونال (المنطقة المركزية الشمالية) بالمدينة المنورة، وفندق الدار البيضاء شارع صقر قريش حى السلامة بجدة لتقديم المساعدات اللازمة للحجاج.

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