بالصور.. خالد صلاح يستقبل وزير التخطيط قبل ندوة قانون الخدمة المدنية

استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، بمقر مؤسسة اليوم السابع.

كان فى استقبال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتورة نعايم سعدزغلول، مستشار وزير التخطيط، كل من دندراوى الهوارى، وعادل السنهورى، رئيسى التحرير التنفيذيين للجريدة.

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وعقب زيارة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط لمقر اليوم السابع، عقد ندوة عن قانون الخدمة المدنية الجديد، ستنشر فى العدد الورقى للجريدة لاحقا.

وأكد وزير التخطيط خلال الندوة أن قانون الخدمة المدنية يحقق الصالح العام لمصر وموظفى مصر، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تطوير الجهاز الإدارى، بما يتواكب مع التخطيط المستقبلى لمصر.



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