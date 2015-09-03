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بالصور.. خالد صلاح يستقبل وزير التخطيط قبل ندوة قانون الخدمة المدنية

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بالصور.. خالد صلاح يستقبل وزير التخطيط قبل ندوة قانون الخدمة المدنية بالصور.. خالد صلاح يستقبل وزير التخطيط قبل ندوة قانون الخدمة المدنية
استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، بمقر مؤسسة اليوم السابع.
>اليوم السابع -9 -2015

كان فى استقبال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتورة نعايم سعدزغلول، مستشار وزير التخطيط، كل من دندراوى الهوارى، وعادل السنهورى، رئيسى التحرير التنفيذيين للجريدة.
>اليوم السابع -9 -2015

وعقب زيارة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط لمقر اليوم السابع، عقد ندوة عن قانون الخدمة المدنية الجديد، ستنشر فى العدد الورقى للجريدة لاحقا.

وأكد وزير التخطيط خلال الندوة أن قانون الخدمة المدنية يحقق الصالح العام لمصر وموظفى ، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تطوير الجهاز الإدارى، بما يتواكب مع التخطيط المستقبلى لمصر.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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