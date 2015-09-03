لجنة انتخابات الأقصر: لا مرشحين لمجلس النواب فى اليوم الثالث

صرح المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالأقصر، أن اليوم الثالث لتقديم أوراق المرشحين المحتملين لإنتخابات مجلس الشعب بمحافظة الأقصر، لم تشهد حضور أى مرشح لمجمع محاكم الأقصر للتقدم منذ التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للإنتخابات بالأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إجمالى عدد المرشحين المتقدمين حتى الآن 54 مرشح فى الـ"5" دوائر الانتخابية بالمحافظة، حيث تقدم خلال اليوم الأول 46 مرشح واليوم الثانى 8 مرشحين، واليوم الثالث لم يترشح أحد.

- العليا للانتخابات: تلقى طلبات الترشح مستمر الجمعة بالمحاكم الابتدائية

>

- العليا للانتخابات: 3417 راغباً فى الترشح تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الآن

>

-متقدمة للترشح بالبرلمان: فخورة بانتمائى لحزب الكنبة وتظاهرت ضد الإخوان

>