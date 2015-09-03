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مهاجرون سوريون يلقون بأنفسهم على قضبان قطار بالمجر لرفض نقلهم إلى مخيمات

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استلقى عشرات المهاجرين السوريين، على قضبان السكك الحديدية فى محطة ببلدة بيتشكه المجرية اليوم الخميس، احتجاجًا على نقلهم إلى مخيم لاجئين.

واضطرت الشرطة إلى استخدام القوة لإجبار عائلة مؤلفة من رجل وزوجته وطفلهما الرضيع على مغادرة المكان، وقال مراسل لـ"رويترز" فى مكان الاحتجاج إن رفع المحتجين عن الأرض استلزم مشاركة 12 عنصرًا من شرطة مكافحة الشغب.

وحاول المهاجرون الآخرون الذين علقوا فى نفق المشاة المؤدى إلى المحطة دفع عشرات من عناصر مكافحة الشغب الذين أغلقوا المخرج علهم يستطيعون استقلال القطار مجددًا.

وأحاطت الشرطة بالقطار المكتظ باللاجئين ومعظمهم سوريون، والمتوقف فى المحطة وسط درجات حرارة عالية، وبدأ الركاب يطالبون بتزويدهم بالمياه.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


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