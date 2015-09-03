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ضبط مطلوبين من الإخوان بالدقهلية وإحالتهما للنيابة العسكرية

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ضبط مطلوبين من الإخوان بالدقهلية وإحالتهما للنيابة العسكرية ضبط مطلوبين من الإخوان بالدقهلية وإحالتهما للنيابة العسكرية
قرر المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة اثنين من أعضاء جماعة الإخوان الهاربين والمطلوبين فى عدد من قضايا العنف إلى النيابة العسكرية بالإسماعيلية بعد الانتهاء من التحقيق معهم .

وتبين تورطهما واشتراكهما فى أعمال عنف والانضمام إلى خليتين إرهابيتين.

يذكر أن اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية كان قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بضبط أحد أعضاء جماعة الإخوان المطلوبين فى قضية الخلية الإرهابية بالمنصورة، كما تم ضبط هارب آخر من أعضاء الخلية الإرهابية التى تم ضبطه بميت غمر والمتورطة فى أعمال عنف، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وامرت بإحالتهم مع باقى افراد الخلية إلى النيابة العسكرية.

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مصر 365