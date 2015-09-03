كارثة فينجر .. ويلبيك يغيب عن أرسنال لعدة أشهر

كارثة جديدة حلت على أرسنال وجماهير أرسنال. النادي اللندني يعلن رسميا غياب داني ويلبيك لعدة أشهر بسبب الإصابة.

إصابة في الركبة اليسرى ضربت ويلبيك منذ أبريل الماضي. قبل أن يتطلب الأمر تدخل جراحي.

وأعلن نادي أرسنال رسميا خضوع ويلبيك لعملية جراحية في الركبة اليسرى وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر قد تصل إلى بداية العام الجديد.

الكارثة الكبرى تكمن فمعرفة آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال بالأمر قبل نهاية سوق الانتقالات. وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يتحرك وفشل في ضم أي صفقة هجومية.

الموقع الرسمي ذكر إن قرار عملية ويلبيك تم اتخاذه من الأسبوع الماضي أي قبل نهاية السوق. وهنا عكس ما قاله فينجر الذي صرح منذ أيام إن ويلبيك سيعود قريبا جدا.

وبدون ويلبيك أصبح أرسنال يفتقد أي لاعب بديل قادر على اللعب في مركز الهجوم. فقط أوليفير جيرو وثيو والكوت في تشكيل أرسنال قادرين على اللعب في مركز الهجوم.

أليكسيس سانشيز يتألق في مركز الجناح وأليكس تشامبرلين لاعب جناح أيضا. ولا يوجد أي بديل فحتى الشاب أكبوم قرر فينجر إعارته إلى هال سيتي.