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رئيس محكمة سوهاج : لم نتلق أوراق ترشح أي «امرأة» للمقاعد الفردية

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رئيس محكمة سوهاج : لم نتلق أوراق ترشح أي «امرأة» للمقاعد الفردية رئيس محكمة سوهاج : لم نتلق أوراق ترشح أي «امرأة» للمقاعد الفردية

المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة سوهاج

قال المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة سوهاج رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات البرلمانية 2015 بسوهاج في تصريح لوكالة أونا، إن غرفة العمليات التى تم تشكيلها لمتابعة أعمال تقديم أوراق المترشحين للانتخابات بسوهاج، رصدت خلو جميع الدوائر الانتخابية الـ12 على مستوى المحافظة من ترشيح أي امرأة على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن اللجنة بسوهاج جاهزة تمامًا للمرحلة التالية لعملية التقديم حيث تم الانتهاء من أعداد كشوف الموظفين المساعدين لأعضاء الهيئات القضائية فى إدارة الانتخابات باللجان الفرعية.

وقال رئيس المحكمة إن إجمالى من ترشح وقدم جميع أوراقة كاملة 47 مرشحًا منهم مرشحان اليوم و9 مرشحين أمس و136 مرشح فى أول أيام فتح بالب الترشيح.

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