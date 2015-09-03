أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«حلم ليلة صيف» يشارك بدورة «الراحل خالد صالح» في المهرجان القومي للمسرح

Google+ Print
«حلم ليلة صيف» يشارك بدورة «الراحل خالد صالح» في المهرجان القومي للمسرح «حلم ليلة صيف» يشارك بدورة «الراحل خالد صالح» في المهرجان القومي للمسرح

يشارك العرض المسرحى “حلم ليلة صيف” بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته الثامنة “دورة الراحل خالد صالح”، يومي السبت 4 سبتمبر و الأحد 5 سبتمبر، وذلك على خشبة مسرح ميامى بوسط البلد، فى تمام الساعة السادسة مساءاً، كما أن حضور جميع عروض المهرجان القومى للمسرح مجاناً.
> “حلم ليلة صيف” من انتاج المسرح الحديث، بطولة نخبة من الفنانين الشباب من ضمنهم حسام داغر، سهر الصايغ،أميرة عبدالرحمن، حسن حرب، محمد الأحمدى، ايمان امام، واخراج مازن الغرباوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا