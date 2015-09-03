«حلم ليلة صيف» يشارك بدورة «الراحل خالد صالح» في المهرجان القومي للمسرح

يشارك العرض المسرحى “حلم ليلة صيف” بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته الثامنة “دورة الراحل خالد صالح”، يومي السبت 4 سبتمبر و الأحد 5 سبتمبر، وذلك على خشبة مسرح ميامى بوسط البلد، فى تمام الساعة السادسة مساءاً، كما أن حضور جميع عروض المهرجان القومى للمسرح مجاناً.

> “حلم ليلة صيف” من انتاج المسرح الحديث، بطولة نخبة من الفنانين الشباب من ضمنهم حسام داغر، سهر الصايغ،أميرة عبدالرحمن، حسن حرب، محمد الأحمدى، ايمان امام، واخراج مازن الغرباوى.