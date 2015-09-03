يشارك العرض المسرحى “حلم ليلة صيف” بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته الثامنة “دورة الراحل خالد صالح”، يومي السبت 4 سبتمبر و الأحد 5 سبتمبر، وذلك على خشبة مسرح ميامى بوسط البلد، فى تمام الساعة السادسة مساءاً، كما أن حضور جميع عروض المهرجان القومى للمسرح مجاناً.
> “حلم ليلة صيف” من انتاج المسرح الحديث، بطولة نخبة من الفنانين الشباب من ضمنهم حسام داغر، سهر الصايغ،أميرة عبدالرحمن، حسن حرب، محمد الأحمدى، ايمان امام، واخراج مازن الغرباوى.
«حلم ليلة صيف» يشارك بدورة «الراحل خالد صالح» في المهرجان القومي للمسرح
يشارك العرض المسرحى “حلم ليلة صيف” بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته الثامنة “دورة الراحل خالد صالح”، يومي السبت 4 سبتمبر و الأحد 5 سبتمبر، وذلك على خشبة مسرح ميامى بوسط البلد، فى تمام الساعة السادسة مساءاً، كما أن حضور جميع عروض المهرجان القومى للمسرح مجاناً.