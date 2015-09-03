صدق أو لا تصدق.. القلق من زيادة الوزن يسبب الإفراط فى تناول الطعام

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن الاستجابة للضغط النفسى من زيادة الوزن يسبب الإفراط فى تناول الطعام.

ووجد العلماء أن الذين يعتقدون أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة للحصول على المزيد من الوزن مقارنة بالذين يجهلون أن وزنهم أكثر مما ينبغى.

وأظهرت الدراسة التى شملت على أكثر من 16000 من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أن أولئك القلقين بشأن "زيادة الوزن" كانوا أكثر عرضة لتناول وجبة دسمة كرد فعل للإجهاد والقلق، ما أدى إلى زيادة الوزن.

وقال الباحث الدكتور إريك روبنسون من جامعة ليفربول، إنه حتى الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن ويشعرون بالقلق والإجهاد قد ترتفع فرص إصابتهم بالسمنة إلى أعلى مستوياتها.

وخلص الباحثون أن سبب زيادة الوزن للأشخاص الذين قلقون بشأن وزنهم هو طريقة تعاملهم مع الإجهاد والتوتر بتناول المزيد من الطعام.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر صحيفة الديلى ميل البريطانية.

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