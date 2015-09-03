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دراسة لـ"القومى للبحوث": "عشب الأخيلية" واق جيد لأنسجة القولون والمعدة

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دراسة لـ"القومى للبحوث": "عشب الأخيلية" واق جيد لأنسجة القولون والمعدة دراسة لـ"القومى للبحوث": "عشب الأخيلية" واق جيد لأنسجة القولون والمعدة
أكدت دراسة حديثة أن لعشبة الأخيلية تأثيرا مضادا للالتهاب ومسكنا للألم، بالإضافة إلى خصائص وقائية لأنسجة القولون والمعدة.

وقالت الدراسة التى أجرتها الدكتورة رحاب فوزى عبد الرحمن أحمد – قسم الفارماكولوجى بالشعبة الطبية بالمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن عشبة الأخيلية أو القيصوم تعتبر عشبة معمرة تزرع في و تستعمل فى الطب الشعبى فى سيناء لخصائصها المضادة للالتهاب والمسكنة للألم حيث يستخدم النبات لخصائصه المطهرة و الخافض للحرارة .

وأضافت الدراسة أن النبات يتميز بإحتواء زهوره على زيوت طيارة و التى لها نشاط مضاد للميكروبات واسع المدى ، بالإضافة إلى ذلك فإن المستخلصات النباتية لعشبة الأخيلية تستخدم فى الطب التقليدى للحد من الحمى والصداع والضعف.

وأوضحت أنه تم استخلاص لأوراق الأخيلية، ثم تم اختبار النشاط المضاد للإلتهابات، والمضاد للقرح والمسكن للالم على حيوانات التجارب و كذلك تم عمل دراسة سمية حادة للمستخلصات النباتية، بالإضافة إلى ذلك تم تقييم النشاط المضاد لقرح القولون والمعدة.

و أظهرت النتائج ان لمستخلصات اوراق نبات الأخيلية الورقية نشاط مسكن للألم الطرفى و المركزى و كذلك تأثيرا مضاد للالتهابات. وعلاوة على ذلك، أظهرت النتائج أن لكلا المستخلصين تأثيرا واقيا لقرحتى المعدة و القولون.

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مصر 365

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