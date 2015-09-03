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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المنيل بدون إصابات

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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المنيل بدون إصابات السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المنيل بدون إصابات
سيطر رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، منذ قليل، على حريق شب بشقة سكنية بالطابق العاشر فى عقار بمنطقة المنيل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد الطوابق السكنية فى عقار بالمنيل، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران المشتعلة، ومنع خطر امتدادها إلى باقى الطوابق السكنية، وفى انتظار المعمل الجنائى لتقدير الخسائر والأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق.

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