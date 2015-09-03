مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى 3 حوادث منفصلة بالوادى الجديد

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون فى 3 حوادث منفصلة بالوادى الجديد، حيث توفى الشاب بعد أن دهسته سيارة نقل محملة بالطوب، بعد قيامه بتفريغ حمولتها، وتبين أنه يدعى "هاني كامل محمد" 18 سنة من قرية المنيرة، وتحرر محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

كما أصيب 4 أشخاص في حادثي سير آخرين، حيث أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقرية الدهوس بمركز الداخلة، وتبين أن أحدهما يدعى "أسامه سيد عبدالله" 37 سنة و"أشرف عبد المنعم سفينه" 37 سنة و"أحمد كامل عبد الله" 28 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركز لتلقي العلاج، كما أصيب شخص رابع يدعى "أيمن حمدي أحمد عبد الله" 41 سنة فى حادث انقلاب دراجة تروسيكل على طريق الخارجة – أسيوط بالقرب مقر سجن الوادي الجديد العمومي، تم نقله إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضران بالحادثين وأحيلا الى النيابة لمباشرة التحقيق.