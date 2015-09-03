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الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المنازل فى إهناسيا ببنى سويف

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المنازل فى إهناسيا ببنى سويف الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المنازل فى إهناسيا ببنى سويف
تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بأحد منازل عزبة الطيور التابعة لمركز إهناسيا ببنى سويف، بسبب ماس كهربائى، ولم ينتج عن الحريق أى خسائر فى الأرواح.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارا من العميد هشام فريد، مأمور مركز إهناسيا، بنشوب حريق بأحد منازل عزبة «الطيور» التابعة لدائرة المركز، وتمكن رجال وحدة الإطفاء من السيطرة على الحريق.

تبين من التحريات والمعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا تسبب فى حريق بمنزل شعبان عبد الونيس سلومة، ونشب بمحتويات المنزل ولم ينتج عن الحريق أى خسائر فى الأرواح، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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