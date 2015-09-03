مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص فى حادثين متفرقين بجنوب سيناء

لقى طفل مصرعه غرقًا وأصيب شخصان فى حادثين متفرقين، وقعا اليوم الخميس، بجنوب سيناء.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من مستشفى رأس سدر العام بالحادثين الأول يفيد مصرع الطفل محمد محمود حسنى (7 سنوات) من أبو خليفة بالإسماعيلية غرقًا أثناء لهوه على شاطئ المدينة برأس سدر ما عرضه للغرق.

كما وقع الحادث الثانى على بعد 4 كيلومترات جنوب رأس سدر عندما اصطدمت السيارة رقم (1569 ط.ص.ر) مع أخرى ربع نقل بدون لوحات معدنية.

وأسفر الحادث عن إصابة، سمير رمضان سيد (37 سنة) من رأس سدر، عبد الرحمن أحمد علي (9 سنوات) من فايد بالإسماعيلية.

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