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إحباط تسلل 41 شخصا من 6 محافظات إلى ليبيا عن طريق السلوم وسيوة

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إحباط تسلل 41 شخصا من 6 محافظات إلى ليبيا عن طريق السلوم وسيوة إحباط تسلل 41 شخصا من 6 محافظات إلى ليبيا عن طريق السلوم وسيوة
قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن وحدة مباحث سيوة تمكنت من ضبط وإحباط تسلل 31 شخصا، كما تمكنت وحدة مباحث السلوم من ضبط وإحباط تسلل 10 آخرين، وتم التحفظ عليهم لحين العرض على النيابة المختصة.

تمكن النقيب محمد عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة سيوة، والقوة المرافقة، من ضبط عدد 31 متهما وهم 17 من المنيا و10 من قنا و2 من أسيوط و1 من بنى سويف و1 من سوهاج، وذلك أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبى عبر الدروب الصحراوية بسيوة.

كما تمكن ضباط وقوة وحدة مباحث السلوم من ضبط 10 متهمين وهم 6 من سوهاج و3 من المنيا و1 من البحيرة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة والتحفظ على المتهمين، تمهيداً لعرضهم على النيابة المختصة.

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