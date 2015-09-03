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وفاة طفل سورى فى لبنان برصاص طائش أطلق فى جنازة عنصر من "حزب الله"

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وفاة طفل سورى فى لبنان برصاص طائش أطلق فى جنازة عنصر من "حزب الله" وفاة طفل سورى فى لبنان برصاص طائش أطلق فى جنازة عنصر من "حزب الله"
توفى طفل سورى اليوم فى بلدة تعلبايا بشرق لبنان متأثرا برصاص طائش أطلق خلال جنازة أحد عناصر "حزب الله" قتل فى سوريا.

وقالت مصادر محلية معنية بملف اللاجئين السوريين فى منطقة البقاع اللبنانية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الطفل أصيب أمس برصاصة اخترقت جدار خيمة أسرته فى مخيم "الرحمن" للاجئين السوريين فى بلدة تعلبايا بالبقاع بشرق لبنان... مشيرا إلى أن الرصاص أطلق خلال جنازة على نمر دعيبس الذى ينتمى لحزب الله.

وأوضح أنه تم نقل الطفل الذى يبلغ من العمر تسع سنوات للمستشفى أمس ثم توفى اليوم متأثرا بجراحه، وأشار إلى أن الجيش اللبنانى عزز تواجده الأمنى فى البلدة ذات الغالبية السنية، ولكن يوجد بها نسبة من أبناء الطائفة الشيعية، فيما جاءت دورية للأمن الداخلى للتحقيق فى الحادث فى المخيم أمس.
>ولم يصدر من "حزب الله" أى تعليق على الحادث حتى الآن.
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