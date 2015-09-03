صورة الطفل السورى الغريق تؤدى إلى طفرة فى التبرعات

شهدت وكالة إنقاذ المهاجرين الخاصة الوحيدة فى أوروبا طفرة فى التبرعات ، وهو ما عزى إلى حالة الذعر التى أثارتها صورة انتشرت على نطاق واسع لجثة طفل سورى من المهاجين على الشاطئ.

وذكرت منظمة "ميجرانت أوفشور أيد ستيشن" ،التى تتخذ من مالطا مقرا لها، اليوم الخميس إنها شهدت زيادة بلغت 15 ضعفا للتبرعات خلال 24 ساعة ، حيث تلقت أكثر من 200 ألف يورو (225 ألف دولار) من 2500 متبرعا منذ صباح أمس الأربعاء .

وأصابت صورة الطفل عيلان كوردى 3 أعوام ،الذى غرق مع شقيقه 5 أعوام ووالدتهما قبالة تركيا، العالم بصدمة ، لدرجة أن صحفا بريطانية معتادة على التشكك بشأن المهاجرين قد دعت اليوم الخميس إلى التراحم.

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